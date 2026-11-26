Концерн Great Wall Motor подготовил новую модификацию кроссовера Haval H7, известного на китайском рынке под названием Big Dog Plus. Автомобиль с неподзаряжаемой гибридной системой представят на международном автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 27 ноября.

Новинка сохранит прежние размеры кузова. Покупателям предложат переднеприводную и полноприводную версии, оснащённые бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 156 л.с.

Переднеприводная модификация Hi2 получит один электродвигатель. Совокупная отдача силовой установки составит 333 л.с., максимальный крутящий момент — 535 Нм.

В исполнении Hi4 предусмотрены два электромотора и четырёхступенчатая гибридная трансмиссия. Суммарная мощность достигнет 469 л.с., а крутящий момент составит 670 Нм.