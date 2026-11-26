Компания Geely укрепляет позиции в сегменте автомобилей с традиционными гибридными установками. Согласно данным, опубликованным изданием Gasgoo, на семейство моделей Geely i-HEV приходится 55,8% продаж неподзаряжаемых гибридов китайских марок.

Производитель начал внедрение новой гибридной технологии в апреле 2026 года. В числе автомобилей, получивших соответствующие силовые установки, оказались Emgrand, Boyue L и Xingrui L PLUS.

В четвёртом квартале началось серийное производство гибридной системы на основе двухлитрового турбированного двигателя. Первой моделью с такой установкой стал кроссовер Xingyue L PLUS.

Предварительная стоимость автомобиля начинается от 157 700 юаней. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле WLTC составляет 5,47 литра на 100 километров.