Китайский автопроизводитель Xpeng договорился с властями города Чжаоцин о реализации нового промышленного проекта. Общий объём запланированных инвестиций составит 1,8 млрд юаней.

Соглашение предусматривает организацию выпуска новых моделей автомобилей и создание производственной линии для сборки аккумуляторных батарей. Её проектная мощность составит около 200 тысяч комплектов ежегодно.

Дополнительно планируется открыть международный логистический центр, который будет обеспечивать поставки запасных частей для послепродажного обслуживания автомобилей.

Xpeng развивает производственную площадку в Чжаоцине с 2017 года. К сентябрю 2026 года совокупный выпуск автомобилей на местном предприятии превысил 600 тысяч единиц. Расширение производства позволит компании увеличить локализацию ключевых компонентов.