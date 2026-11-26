Китайская марка Zeekr готовится расширить семейство крупных кроссоверов 8X полностью электрической модификацией. Ранее модель предлагалась с гибридными силовыми установками. Характеристики новинки появились в документах китайского регулятора.

Электромобиль получит полный привод и два двигателя мощностью 310 и 370 кВт. Максимальная скорость составит 260 км/ч. Поставщиком аккумуляторов выступит совместное предприятие CATL и Geely.

Длина кузова достигает 5100 мм при колёсной базе 3069 мм. Производитель предусмотрел варианты салона с пятью и шестью посадочными местами. Снаряжённая масса в зависимости от исполнения составит от 2760 до 2915 кг.

Для автомобиля предусмотрены колёсные диски диаметром до 22 дюймов, дополнительные лидары и электрические подножки. Кроссовер сможет буксировать прицеп массой до двух тонн.