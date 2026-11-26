В документации Министерства промышленности и информатизации Китая появились сведения о новом кроссовере Leapmotor DX. Автомобиль пополнит флагманскую серию D и будет немного компактнее модели D19.

Новинка рассчитана на пять пассажиров. Длина кузова составляет 5151 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1775 мм. Размер колёсной базы достигает 3110 мм. В оснащение автомобиля войдёт лидар для работы электронных помощников водителя.

Производитель подготовил три варианта силовой установки. Последовательный гибрид получит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и два тяговых электромотора. Для полностью электрической модификации предусмотрены двухмоторное и трёхмоторное исполнения.

Во всех версиях будут применяться литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы производства CATL. Стоимость новинки пока не объявлена.