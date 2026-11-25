За первые десять месяцев 2026 года в Россию импортировали 336,2 тысячи легковых автомобилей возрастом до трех лет. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем поставок увеличился на 16%. Основной вклад в положительную динамику внесли альтернативные каналы ввоза.

Официальные дистрибьюторы поставили 163,1 тысячи машин, что на 8,5% меньше прошлогоднего показателя. Лидером этого сегмента стала китайская марка Geely с долей 38,7%. На Changan пришлось 20,2%, на GAC — 9,7%.

Через альтернативные каналы в страну поступило 173,1 тысячи автомобилей, почти на 55% больше, чем годом ранее. В этом сегменте наиболее востребованными оказались японские марки Toyota и Mazda. По итогам октября Китай сохранил статус основного направления поставок новых легковых автомобилей в Россию.