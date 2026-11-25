Китайский рамный внедорожник Tank 300 вернул лидерство на российском рынке премиальных автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2026 года покупатели приобрели 1036 экземпляров этой модели.

В августе внедорожник уже возглавлял рейтинг продаж, однако в сентябре уступил первое место кроссоверу Voyah Free. По итогам октября последний занял вторую позицию с результатом 792 автомобиля.

В пятерку наиболее востребованных премиальных моделей также вошли ESTEO V27, ESTEO MX и Zeekr 8X. Их продажи составили 677, 647 и 567 экземпляров соответственно. При этом премиальный сегмент российского авторынка в целом продемонстрировал отрицательную динамику. За октябрь было реализовано около 12,4 тысячи новых автомобилей этого класса, что на 30% меньше результата аналогичного периода прошлого года.