Китайская компания Xiaomi уточнила сроки выхода на европейский автомобильный рынок. Начало продаж в Германии запланировано на третий квартал 2027 года. Об этом руководство производителя сообщило во время обсуждения квартальных финансовых результатов.

Компания уже открыла в Германии исследовательский и дизайнерский центр и занимается формированием дилерской сети. Предназначенные для экспорта автомобили будут испытывать на семи полигонах в Германии, Швеции, Испании и Италии. Особое внимание инженеры уделят поведению машин на высоких скоростях и адаптации электронных систем к европейским условиям эксплуатации.

На первом этапе международной экспансии Xiaomi сосредоточится на премиальных автомобилях для стран с левосторонним расположением руля. Выход на рынки праворульных машин намечен на первую половину 2028 года.