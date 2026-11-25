Компания BMW представила на китайском рынке новое поколение электрического кроссовера iX3. Автомобиль с увеличенной колесной базой предлагается в трех комплектациях по цене от 269 900 до 339 900 юаней.

Новинка построена на 800-вольтовой платформе. Начальная модификация оснащается электродвигателем мощностью 265 л. с. и аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Флагманская полноприводная версия развивает 469 л. с. и способна преодолевать до 919 км без подзарядки по китайскому циклу CLTC. Пополнение заряда батареи с 10 до 80% занимает 21 минуту.

Для китайского рынка BMW адаптировала мультимедийную систему, интегрировав в нее технологии Huawei, Alibaba и DeepSeek. Комплекс электронных помощников водителя разработан при участии китайской компании Momenta. Поставки автомобилей покупателям запланированы на ноябрь.