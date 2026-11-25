Volkswagen намерен каждые три месяца выпускать крупные программные обновления для автомобилей, оснащенных электронной архитектурой CEA. Система разработана совместно с китайским автопроизводителем Xpeng и уже используется в пяти электрических моделях немецкого концерна на рынке КНР.

Новая архитектура позволяет сократить количество электронных блоков управления примерно на 30% и дистанционно обновлять программное обеспечение различных систем автомобиля. В 2027 году технологию планируют распространить на подключаемые гибриды и машины с двигателями внутреннего сгорания.

Следующий этап развития платформы предусматривает объединение функций цифрового кокпита и водительских ассистентов на одном центральном компьютере. До 2030 года Volkswagen также рассчитывает внедрить разработанную в Китае архитектуру на автомобилях южноамериканского производства.