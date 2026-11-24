Моторные масла G-Energy производства компании «Газпромнефть – смазочные материалы» получили высшую оценку российских потребителей. Продукция заняла первое место в соответствующей категории престижной премии, организованной издательством «За рулем».

Конкурс Бренд года «За рулем» проводится с 2023 года и направлен на выявление наиболее востребованных автомобильных товаров. С 2026 года награды распределяются по 12 номинациям. Ключевой принцип премии — народное голосование: победителей выбирают читатели издания.

Победа в конкурсе, где моторные масла выбирают сами автовладельцы, имеет для нас особую ценность. Это не просто признание качества нашего продукта, прежде всего – знак доверия со стороны автомобилистов, которые ежедневно делают свой выбор на практике,

– отметил генеральный директор компании Сергей Стародубцев.

Он также добавил, что эта победа принадлежит всем, кто доверяет компании.

В этом году к определению лучших присоединились почти 250 тысяч участников. Список номинантов был составлен на основе данных исследовательской компании РОМИР, однако каждый мог добавить и своего номинанта.

«Со своей стороны РОМИР обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования. Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров», – заявила старший директор по работе с клиентами РОМИР Людмила Фукова.

«Газпромнефть-СМ» предлагает потребителям комплексную линейку смазочных материалов и технических жидкостей. Она насчитывает свыше 150 видов моторных масел для различных двигателей и условий эксплуатации, а также трансмиссионные масла, жидкости для гидроусилителя руля, охлаждающие и тормозные жидкости и пластичные смазки. Качество продукции компании подтверждается регулярными победами и призовыми местами в профильных конкурсах, включая федеральную программу «100 лучших товаров России».