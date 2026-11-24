Китайские автомобильные бренды Luxeed и Voyah получили право самостоятельно выпускать транспортные средства. Подробности изменений в организации производства представило отраслевое издание Gasgoo в обзоре от 24 ноября.

Марка Luxeed, созданная в рамках сотрудничества Chery и Huawei, получила соответствующее разрешение как участник группы Chery. В дальнейшем новые автомобили производителя смогут выпускаться под собственным обозначением вместо маркировки Chery Automobile.

Компания Voyah, входящая в концерн Dongfeng, также получила самостоятельный производственный статус. Материнская структура передаёт ей мощности предприятия, расположенного в Ухане.

Оба производителя воспользовались механизмом получения разрешений в составе существующих автомобильных групп. Это позволит брендам самостоятельно регистрировать новые модели и повысить операционную независимость.