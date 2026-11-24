Китайская компания Huawei намерена в 2027 году расширить присутствие своей системы цифровых автомобильных ключей на международных рынках. Количество активаций соответствующей функции в приложении Huawei Wallet уже достигло 22 млн.

В настоящее время технология охватывает около 50 китайских автомобильных марок и производителей. Ежемесячно регистрируется более миллиона новых активаций.

Для взаимодействия смартфонов с автомобилями используются технологии NFC, Bluetooth и NearLink. На зарубежных рынках предусмотрена поддержка дистанционного управления отдельными функциями машины и бесключевого доступа через NearLink.

Для обеспечения работы сервиса компания задействует облачную инфраструктуру с узлами в Китае, Сингапуре, Германии и России. Международное развёртывание системы пока не затронет Северную Америку.