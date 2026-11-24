Китайская компания Nio объявила дату проведения ежегодной презентации Nio Day 2026. Мероприятие состоится 19 декабря в Ухане, где производитель официально представит новое поколение электрического универсала ET5 Touring.

По предварительным данным, автомобиль построят на платформе NT 3.0 с 900-вольтовой электрической архитектурой и поддержкой сверхбыстрой зарядки по технологии 5C. Аналогичную платформу должен получить обновлённый кроссовер ES6.

Первые поставки обоих автомобилей клиентам запланированы на первое полугодие 2027 года. При этом обновление седана ET5 и кроссовера EC6 в следующем году не предусматривается.

Смена поколения универсала происходит на фоне сокращения спроса на нынешнюю модель. В октябре компания реализовала 1182 экземпляра ET5 Touring, что на 74,45% меньше результата аналогичного периода прошлого года.