Китайские автомобильные компании продолжают укреплять позиции на европейском рынке. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), совокупная доля шести производителей из КНР в октябре 2026 года достигла 14,8% против 9% годом ранее.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировала компания Leapmotor, увеличившая количество регистраций автомобилей на 246,4%. Показатели Xpeng выросли на 165,3%, Chery — на 150,8%, BYD — на 118,9%.

Одновременно количество зарегистрированных автомобилей Volkswagen, Renault и Stellantis сократилось. Их совокупная рыночная доля снизилась с 53,2 до 47,2%.

Всего в странах Евросоюза, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли за октябрь зарегистрировали 1,13 млн новых автомобилей. Спрос на полностью электрические модели вырос на 56,1%.