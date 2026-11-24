Китайский автомобильный бренд Fang Cheng Bao, принадлежащий концерну BYD, готовится к выводу на внутренний рынок гибридного пикапа Shark. Начало продаж запланировано на 2 декабря. Ранее модель предлагалась преимущественно на экспортных рынках.

Новинка представляет собой пятиместный рамный пикап с двухрядной кабиной. Длина кузова составляет 5457 мм, ширина — 1971 мм, высота — 1925 мм. Колёсная база достигает 3260 мм.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и два электромотора. Совокупная мощность гибридной системы составляет 320 кВт (429 л. с.). Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Размеры грузовой платформы составляют 1520 × 1500 × 517 мм. Угол въезда достигает 31 градуса, угол съезда — 20 градусов.