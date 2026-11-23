Развитие ИИ и технологических партнерств станет основой дальнейшего роста отрасли

Искусственный интеллект (ИИ), подготовка специалистов и развитие партнерств станут ключевыми направлениями игровой индустрии в 2027 году. При этом главным ресурсом компаний останутся люди. Такое мнение высказали участники дискуссии на II Московской международной неделе видеоигр.

Директор по продукту «Яндекс Игр» Павел Савкин отметил, что ИИ открывает новые возможности для создания цифрового контента. Технологии быстро развиваются, появляются новые форматы, а пользователи все активнее участвуют в производстве собственных продуктов.

«Инструмент настолько же хорош, как человек, который им управляет. Человеческий капитал, который есть у компании, является основным, потому что это просто инструмент», — подчеркнул российский киберспортсмен Кирилл Малофеев.

Генеральный директор студии ITSALIVE Вадим Белов поддержал эту позицию. По его мнению, инвестиции в обучение сотрудников обеспечивают компаниям более устойчивое развитие, чем ставка исключительно на новые технологии. Искусственный интеллект способен повысить эффективность работы, но не заменить профессиональную команду.

Генеральный директор АПРИОРИ Александр Михеев назвал еще одним важным трендом развитие партнерств между игровыми платформами, технологическими компаниями и другими участниками рынка. В условиях сокращения рынка совместные проекты позволяют объединять ресурсы и компетенции. Одновременно компаниям необходимо пересматривать подходы к подготовке кадров с учетом изменений в отрасли.

II Московская международная неделя видеоигр проходит по инициативе Агентства креативных индустрий Москвы при Департаменте культуры города. Мероприятие посвящено продвижению отечественных видеоигр и анимации, развитию столичной инфраструктуры для разработчиков и укреплению международных связей московских студий.