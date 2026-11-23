В Китае стремительно растёт спрос на электрический грузовой транспорт. За январь — октябрь 2026 года продажи таких машин достигли 600 тысяч единиц, увеличившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные BofA Global Research.

Особенно заметен рост в сегменте тяжёлых грузовиков: продажи увеличились на 68%, до 262 тысяч автомобилей. Электрические модели заняли около 30% китайского рынка грузового транспорта различных классов.

Развитие коммерческого электротранспорта повышает потребность в литии для тяговых аккумуляторов. По оценкам участников рынка, в 2026 году электрогрузовики могут обеспечить почти 7% мирового потребления этого металла. К 2030 году доля способна достигнуть 12%.

Китай также наращивает экспорт тяжёлых электрогрузовиков. При этом эксперты предупреждают, что рост спроса со стороны коммерческого транспорта пока недостаточен для устранения рисков избытка предложения лития на мировом рынке.