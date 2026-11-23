Китайский бренд Deepal, входящий в группу Changan, представит обновлённые модели L07 и S07 на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 27 ноября 2026 года. Об этом производитель сообщил 23 ноября.

Как пишет Autohome, обе новинки получат расширенный набор систем помощи водителю. Для обновлённого седана L07 заявлен лидар во всех комплектациях. Аналогичные технологии предусмотрены для кроссовера S07, который также проходит модернизацию.

Система помощи водителю рассчитана на использование в городских поездках, на скоростных трассах и при парковке. При этом наличие лидара не означает, что автомобиль способен двигаться полностью автономно без контроля водителя.

Deepal также планирует использовать языковую модель Doubao для голосового взаимодействия с автомобилем. В технической части предусмотрены высоковольтная архитектура на 800 В и поддержка зарядки 6C. Окончательные цены и комплектации производитель пока не раскрыл.