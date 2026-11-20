Компания Renault раскрыла окончательную стоимость нового электрического Twingo для британского рынка. Благодаря государственной субсидии компактный городской автомобиль будет доступен менее чем за 15 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, электромобиль оказался сопоставим по цене с бензиновым Dacia Sandero и дешевле ряда китайских конкурентов.

Базовая стоимость Renault Twingo составляет 18 495 фунтов. Однако автомобиль получил право на максимальную государственную скидку по программе Electric Car Grant в размере 3750 фунтов. В результате покупатели смогут приобрести начальную комплектацию Evolution за 14 745 фунтов.

Более оснащённая версия Techno обойдётся на 1500 фунтов дороже, а исполнение Launch Edition потребует дополнительной доплаты. Даже наиболее дорогая модификация останется в пределах 18 тысяч фунтов с учётом государственной поддержки.

Все версии оснащаются передним электродвигателем мощностью около 80 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 27,5 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 163 миль, или приблизительно 262 километров. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 50 кВт.

В стандартное оснащение входят мультимедийный экран диагональю 10 дюймов, цифровая приборная панель, поддержка подключения смартфонов, навигация Google и парковочные датчики. Также предусмотрена возможность двунаправленной передачи электроэнергии.

Снижение стоимости стало возможным благодаря использованию относительно недорогой батареи, уменьшению массы и упрощению конструкции. По информации Renault, новый Twingo состоит примерно из 600 отдельных деталей против порядка 2000 у современного Clio.

Электромобиль уже начал набирать популярность на европейских рынках. В Германии компания получила более девяти тысяч заказов, а во Франции Twingo в прошлом месяце опередил по продажам более крупный Renault 5.

Поставки британским покупателям планируется начать в марте 2027 года. При этом фактическая цена в других странах будет зависеть от местных налогов и программ поддержки электромобилей.