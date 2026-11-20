Китайская компания Chery раскрыла технические особенности гибридного пикапа Stockman, известного на внутреннем рынке под названием Rely Hi800. Патентная документация показывает необычную компоновку силовой установки, сочетающей дизельный двигатель, два электрических мотора и традиционную механическую систему полного привода.

В основе конструкции лежит турбодизель объёмом 2,5 литра, развивающий 188 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. В сочетании с электрическими компонентами суммарная мощность достигает 469 лошадиных сил, а крутящий момент — 800 Нм. Для передачи тяги используется специализированная четырёхступенчатая гибридная трансмиссия.

Система предусматривает два электромотора, выполняющих разные задачи. Первый работает как стартер-генератор и может вырабатывать электричество независимо от скорости движения автомобиля. Второй встроен в трансмиссию и используется непосредственно для движения либо помогает дизельному двигателю при разгоне.

Особенность разработки заключается в сохранении механической раздаточной коробки. В отличие от некоторых конкурирующих гибридных пикапов, у которых передняя и задняя оси приводятся отдельными электромоторами, Stockman использует традиционную передачу крутящего момента через трансмиссию и дифференциалы. В конструкции предусмотрены режимы полного привода, включая понижающую передачу.

Ёмкость тягового аккумулятора составляет 34 кВт·ч. Заявленный запас хода исключительно на электричестве достигает 100 километров по циклу WLTP. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 70 кВт.

Пикап также рассчитан на буксировку прицепа с тормозной системой массой до 3495 килограммов. При этом полезная нагрузка в зависимости от комплектации составляет от 765 до 810 килограммов.

Сочетание дизельного двигателя и электрической тяги может заинтересовать покупателей, которым необходим автомобиль для дальних поездок, перевозки грузов и движения по сложным покрытиям. Однако реальные эксплуатационные преимущества новой схемы ещё предстоит оценить в независимых испытаниях.