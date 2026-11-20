В Китае состоялся официальный запуск премиального минивэна Stelato V8, разработанного при участии BAIC и Huawei. Новинка стала одной из наиболее технологически насыщенных моделей в сегменте крупных семейных автомобилей. Покупателям предложены семь комплектаций с электрическими силовыми установками и гибридной системой с увеличителем запаса хода. Цены начинаются от 319 800 юаней и достигают 429 800 юаней.

Длина Stelato V8 составляет 5335 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1805 мм, а колёсная база достигает 3250 мм. Салон рассчитан на семь пассажиров по схеме 2+2+3. Для удобства посадки предусмотрены электрические сдвижные двери с проёмом шириной до 730 мм.

Внутри установлена мультимедийная система на базе HarmonyOS с тремя экранами. Пассажирам второго ряда доступны кресла с расширенными регулировками, возможностью поворота и перемещения. Также предусмотрены аудиосистема Huawei Sound с 25 динамиками и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма.

Электрическая версия оснащается батареей CATL ёмкостью 120 кВт·ч. В зависимости от исполнения мощность силовой установки составляет 305 или 519 лошадиных сил. Максимальный заявленный запас хода достигает 830 километров по китайскому циклу CLTC. Производитель также заявляет возможность восполнить запас энергии на 400 километров за 15 минут зарядки при подходящих условиях.

Гибридная модификация использует бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра в качестве генератора. Для неё предусмотрены аккумуляторы ёмкостью 56 и 75,4 кВт·ч. Совокупный запас хода по циклу CLTC достигает 1465 километров.

Отдельное внимание уделено электронным ассистентам. Stelato V8 получил комплекс Huawei Qiankun ADS 5.0, четыре лидара и в общей сложности 38 датчиков. Архитектура автомобиля подготовлена к функциям автоматизации третьего уровня, однако это не означает, что все такие возможности уже разрешены для использования на дорогах.

Шасси оснащается пневматической подвеской и системой подруливания задних колёс, что должно облегчить маневрирование крупного минивэна в городских условиях.