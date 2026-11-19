Власти Южно-Африканской Республики изучают возможность создания национального автомобильного бренда совместно с международными производителями. О проводимой работе сообщил министр торговли, промышленности и конкуренции Паркс Тау, отвечая на вопросы парламентариев.

По словам министра, разработка собственной машины потребует первоначальных инвестиций в миллиарды рандов, современных технологий и способности конкурировать с крупнейшими автомобильными концернами. Поэтому правительство рассматривает сотрудничество с действующими автопроизводителями как наиболее реалистичный подход.

Промышленное ведомство также намерено поддерживать местных поставщиков комплектующих и производство аккумуляторов для электромобилей. Ранее предложенные изменения программы стимулирования автопрома предусматривают дополнительные льготы изготовителям тяговых батарей.

Власти рассчитывают развивать автомобильную промышленность не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Конкретные партнёры и сроки появления новой марки пока не названы.