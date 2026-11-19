Toyota представила в Бразилии компактный пикап Corolla Deck, построенный с использованием технических решений кроссовера Corolla Cross. Показ новинки состоялся на мероприятии, посвящённом открытию второго автомобильного завода компании в Сорокабе, штат Сан-Паулу.

В отличие от рамных внедорожных пикапов, Corolla Deck получил несущий кузов. По предварительной информации, гибридная версия использует 1,8-литровый атмосферный двигатель, работающий на бензине и этаноле, совместно с электромотором. Аналогичная установка на Corolla Cross развивает 122 л. с.

Модель отличается от исходного кроссовера грузовой платформой, изменёнными задними дверями и оригинальным оформлением передней части. На представленных изображениях также заметна независимая задняя подвеска вместо торсионной балки Corolla Cross.

Новинка предназначена прежде всего для рынков Латинской Америки и Карибского бассейна. Подробные характеристики, цены и точные сроки начала продаж производитель пока не объявил.