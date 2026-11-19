BMW готовит высокопроизводительную электрическую версию седана M3, которая получила официальное название M3 with M eDrive. Премьера автомобиля запланирована на январь 2027 года. Машина создаётся на архитектуре Neue Klasse и оснащается четырьмя электродвигателями.

По предварительным характеристикам, силовая установка развивает около 850 л. с. и 1200 Н·м крутящего момента. Каждый электромотор управляется индивидуально, что позволяет перераспределять тягу между колёсами. За согласованную работу системы отвечает электронный комплекс M Dynamic Performance Control.

Аккумулятор ёмкостью около 100 кВт·ч должен обеспечить запас хода до 650 километров по циклу WLTP. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 420 кВт благодаря 800-вольтовой архитектуре.

Для модели предусмотрены режимы движения по гоночной трассе, имитация переключения передач и настройка звукового сопровождения. Окончательные характеристики серийной машины BMW раскроет на презентации.