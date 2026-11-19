Volkswagen подготовила специальную версию электрического минивэна ID Buzz, предназначенную для путешествий с ночёвкой. Модификация Beach получила складную двуспальную кровать, компактный обеденный комплект, затемняющие шторки и вентиляционные решётки для передних окон.

Новое оборудование доступно для пяти- и семиместных вариантов модели. Когда мебель не используется, её можно разместить за задним рядом сидений. Отдельной особенностью стал режим Overnight, позволяющий поддерживать работу климатической установки до 48 часов без подключения автомобиля к внешнему источнику питания.

При этом ID Buzz Beach не является полноценной заменой кемпера California. По существу, это стандартный электрический минивэн с дополнительным оснащением для отдыха. Подъёмной крыши и стационарного жилого модуля у автомобиля нет.

Продажи на британском рынке начнутся в декабре 2026 года. Начальная стоимость составит 54 тысячи фунтов стерлингов.