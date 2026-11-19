Lamborghini представила открытую версию гибридного суперкара Temerario, получившую название Spyder. Главным отличием новинки стала жёсткая складная крыша — впервые для открытых моделей итальянской марки. Конструкция убирается вертикально за сиденья и, по заявлению производителя, способствует снижению центра тяжести.

Автомобиль оснащён 4,0-литровым V8 с двумя турбокомпрессорами и электромоторами. Суммарная мощность гибридной системы достигает 907 л. с., а двигатель способен раскручиваться до 10 250 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает около 2,7 секунды, максимальная скорость — 343 км/ч.

Для компенсации изменений кузова инженеры доработали алюминиевую силовую конструкцию. По сравнению с Huracán Evo Spyder жёсткость увеличилась на 6%. При этом новый суперкар получил больше пространства для ног и возможность движения исключительно на электротяге. Информацию о стоимости Lamborghini пока не раскрыла.