Британское издание Auto Express провело сравнительные испытания электронных систем помощи водителю на семи современных автомобилях. Эксперты проверили работу контроля скорости, удержания в полосе движения и мониторинга внимания человека за рулём.

В испытаниях участвовали BMW iX3, Volvo EX60, Ford Puma Gen-E, Volkswagen T-Roc, Tesla Model Y, Jaecoo 7 и Leapmotor B10. Маршрут протяжённостью около 60 километров проходил по городским улицам, загородным дорогам и автомагистралям Великобритании.

К тестированию привлекли специалиста компании Apollo Vehicle Safety Лиама Барнетта. Основная задача заключалась в оценке того, насколько корректно электронные помощники реагируют на реальные дорожные ситуации и не создают ли избыточных помех водителю.

Особое внимание журналисты уделили интеллектуальному ограничителю скорости. Эта система использует дорожные знаки и другие источники информации для определения действующих ограничений и предупреждает водителя о возможном превышении.

Наиболее точную работу распознавания ограничений в проведённом испытании продемонстрировал BMW iX3. Автомобиль правильно определил все предусмотренные маршрутом изменения скоростного режима. По совокупности проверенных параметров система получила 21 балл из 21 возможного.

Volvo EX60 набрал 20 баллов. Эксперты отметили корректную работу контроля внимания и удержания в полосе, однако автомобиль допустил одну ошибку при определении ограничения скорости.

Ford Puma Gen-E получил 16 баллов, Volkswagen T-Roc — 15, Tesla Model Y — 12. Системы этих автомобилей в целом выполняли предусмотренные функции, но журналисты зафиксировали отдельные неточности и нежелательные предупреждения.

Наибольшее количество замечаний возникло к Jaecoo 7 и Leapmotor B10. Первый автомобиль шесть раз предупреждал водителя об отвлечении внимания, хотя некоторые действия были связаны с обычной оценкой дорожной обстановки.

Leapmotor B10 получил два балла. Во время поездки его система удержания в полосе выдала 12 предупреждений, а распознавание скоростных ограничений оказалось менее точным, чем у остальных участников.

Важно учитывать, что результаты относятся к конкретным автомобилям, программному обеспечению и условиям одного редакционного испытания. Они не заменяют независимую сертификационную оценку безопасности и не характеризуют весь модельный ряд каждой марки.

Исследование показывает, что наличие современных электронных помощников само по себе не гарантирует удобства использования. Существенную роль играют точность датчиков, алгоритмы обработки информации и характер взаимодействия системы с водителем.

При этом электронные системы помощи не освобождают человека за рулём от необходимости контролировать дорожную ситуацию и соблюдать правила движения.