В Великобритании обратили внимание на проблему технического обслуживания частных зарядных станций для электромобилей. По утверждению компании Safer Charging, значительная часть оборудования, установленного возле жилых домов и на рабочих парковках, годами не проходит специализированную проверку.

Как сообщает Autocar, проблема связана с различиями в регулировании общественной и частной зарядной инфраструктуры. Для публичных зарядных станций действуют требования Public Charge Point Regulations, предусматривающие, в частности, норматив доступности оборудования. Однако частные устройства, не предназначенные для общего пользования, под действие этих правил не подпадают.

Основатель Safer Charging Крис Читэм утверждает, что количество частных зарядных устройств, нуждающихся в техническом контроле, может исчисляться сотнями тысяч. При этом речь идёт об оценке представителя специализированной компании, а не об установленном государственными органами количестве неисправных станций.

В процессе эксплуатации зарядное оборудование подвергается электрическим и механическим нагрузкам. Кабели, разъёмы и другие элементы постепенно изнашиваются. При отсутствии регулярного обслуживания неисправности могут оставаться незамеченными.

Дополнительные трудности возникают при прекращении деятельности производителя или поставщика оборудования. В подобных обстоятельствах собственники зарядных устройств могут лишиться гарантийной поддержки и доступа к фирменному сервису.

В качестве примера Autocar приводит британскую компанию Andersen EV, которая столкнулась с финансовыми трудностями в 2022 году. После смены владельца обязательства по части ранее проданных зарядных станций не были сохранены.

Для зарядных устройств, установленных на рабочих местах, существуют общие требования к безопасности электрооборудования. При этом отдельные правила, предусматривающие специализированную периодическую проверку каждой частной станции, отличаются от требований, действующих для публичных сетей.

Представитель британского Министерства транспорта сообщил изданию, что власти пока не рассматривают распространение правил для общественных зарядных станций на частные устройства.

Таким образом, вопрос обязательных технических проверок остаётся предметом обсуждения. Специалисты рекомендуют владельцам оборудования следить за состоянием кабелей и разъёмов, соблюдать инструкции производителя и обращаться к квалифицированным электрикам при появлении признаков неисправности.

Сама по себе длительная эксплуатация зарядной станции не означает, что устройство представляет непосредственную опасность. Для оценки конкретного оборудования необходима техническая диагностика.