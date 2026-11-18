Компания Mercedes-Benz впервые в истории решила продать один из экспериментальных суперкаров C 111, которые на протяжении десятилетий оставались частью заводской коллекции. Уникальный автомобиль C 111-II с четырёхсекционным роторным двигателем Ванкеля выставят на аукцион RM Sotheby’s в Париже 3 февраля 2027 года.

Как сообщает автомобильное издание Motor1, торги пройдут в залах парижского Лувра во время проведения международной выставки классических автомобилей Rétromobile. Mercedes-Benz также взяла на себя обязательство не продавать другие экземпляры C 111 в течение следующих 25 лет.

На аукцион отправится третий построенный C 111-II, имеющий внутреннее обозначение Car 33. Автомобиль начали собирать в марте 1970 года. Он получил характерный кузов цвета Weißherbst, спортивные сиденья с серо-белой обивкой, четырёхспицевое рулевое колесо и радиоприёмник Becker Europa.

В августе 1970 года машину оснастили экспериментальным роторным двигателем M 950 W 48 рабочим объёмом 2,4 литра. Силовая установка развивала 350 лошадиных сил и позволяла суперкару массой около 1240 килограммов разгоняться до 300 километров в час.

Проект C 111 первоначально задумывался как испытательная платформа для новых технологий. Компания использовала эти машины для исследования перспективных двигателей, аэродинамики и автомобильных систем безопасности. В частности, на представленном экземпляре испытывали антиблокировочную тормозную систему.

Всего Mercedes-Benz построила 17 автомобилей семейства C 111. Один экземпляр использовался для краш-тестов, ещё три машины впоследствии разобрали. Серийное производство так и не началось из-за технических проблем, высокой стоимости разработки и изменения условий на автомобильном рынке.

В 2024 году Car 33 прошёл восстановительные работы в подразделении Mercedes-Benz Classic. Специалисты сохранили исторические особенности кузова и салона, одновременно отремонтировав силовую установку и установив систему пожаротушения в моторном отсеке.

Деньги, полученные от продажи, производитель направит на проект Mercedes-Benz Museum 2.0. Он предусматривает развитие музея в Штутгарте и создание его цифрового представительства.

Предварительная оценка стоимости суперкара официально не объявлена. Итоговая цена станет известна после проведения торгов в феврале 2027 года.