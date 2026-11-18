Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» на международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро» представила специализированный продукт G-Profi SGE 40 MA для стационарных газопоршневых двигателей. Масло предназначено для оборудования, используемого в автономных системах энергоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В их числе — тепличные комплексы, где стабильное обеспечение электричеством и теплом необходимо для поддержания производственных процессов и круглогодичного выращивания овощей.

«Собственная генерация позволяет аграриям управлять энергоснабжением, одновременно повышая требования к надежности техники, поэтому мы рассматриваем специализированные смазочные материалы как значимую часть технологической инфраструктуры агробизнеса», – отметил начальник департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрей Спирин.

Собственные энергетические мощности на базе газопоршневых установок позволяют агропредприятиям получать тепло и электричество непосредственно на месте производства. Создание таких энергоцентров дает возможность снизить нагрузку на внешние энергосети и оптимизировать расходы на энергоресурсы. Особенно заметен эффект в осенне-зимние месяцы, когда теплицам требуется больше электроэнергии для дополнительного освещения. Кроме того, углекислый газ, образующийся в процессе работы газопоршневых двигателей, может направляться на подкормку растений и использоваться для повышения их продуктивности.

При разработке G-Profi SGE 40 MA специалисты «Газпромнефть-СМ» использовали собственные синтетические базовые масла и современный комплекс присадок. Полученная рецептура обеспечивает высокую стойкость к окислению и адаптирована к работе в газопоршневых двигателях, в том числе при использовании топлива с повышенным содержанием серы. Также продукт учитывает технические особенности современных газопоршневых установок китайского производства.

В линейке компании есть и решение для газопоршневых двигателей европейских производителей — G-Profi SGE Premium 40. Масло разработано с учетом требований современных стационарных установок с алюминиевыми и стальными поршнями. Оно препятствует окислению и образованию отложений, способствует сохранению чистоты двигателя и защищает его компоненты от износа. Такие характеристики позволяют оборудованию стабильно функционировать при повышенных температурах и нагрузках, а предприятиям — увеличивать интервалы замены масла и сокращать расходы на обслуживание.

Для энергетических установок, работающих на удаленных объектах, надежность смазочных материалов является одним из факторов бесперебойного энергоснабжения. Отсутствие централизованных электросетей и сложности с доступом сервисных специалистов повышают требования к эксплуатационным характеристикам масла. Учет типа двигателя, состава топлива и рабочих условий при выборе смазочных материалов помогает поддерживать эффективность оборудования и предотвращать незапланированные простои.