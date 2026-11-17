Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новые возможности комплекса электронных ассистентов MB.DRIVE. Обновлённая технология позволит водителям некоторых моделей убирать руки с рулевого колеса при движении по автомагистралям со скоростью до 130 км/ч. Компания также разрабатывает систему, способную помогать при движении по сложным городским маршрутам.

Как сообщает австралийское автомобильное издание WhichCar, внедрение новых функций начнётся в Германии и США. В дальнейшем производитель намерен расширять географию их использования.

Одним из ключевых нововведений станет система Hands-Free Assist. Она позволяет управлять автомобилем без постоянного удержания рулевого колеса при соблюдении определённых условий эксплуатации.

Функция работает совместно с Proactive Lane Change Assist, которая способна автоматически выполнять перестроения. Благодаря этому автомобиль сможет менять полосу для обгона более медленного транспорта или подготовки к съезду с автомагистрали.

Более сложная технология MB.DRIVE ASSIST PRO предназначена для движения по маршруту, включающему городские дороги. Система использует данные навигации и способна помогать с перестроениями, поворотами, проездом перекрёстков и остановками перед светофорами.

Для анализа окружающей обстановки применяется комплекс из 27 датчиков. В его состав входят десять камер, пять радаров и двенадцать ультразвуковых сенсоров.

Информация обрабатывается вычислительной системой, производительность которой достигает 254 триллионов операций в секунду. Разработка осуществляется в сотрудничестве с компанией Nvidia.

По информации производителя, соответствующие технологии уже используются на китайском рынке. В Германии и США расширенное внедрение MB.DRIVE ASSIST PRO запланировано на первую половину 2027 года.

Кроме того, с декабря 2026 года отдельные клиенты в Калифорнии, Штутгарте и Мюнхене смогут получить доступ к новым функциям в рамках программы предварительного тестирования.

Несмотря на расширение возможностей электронных систем, Mercedes-Benz подчёркивает, что речь идёт об ассистентах водителя, а не о полностью автономном транспорте.

Человек по-прежнему должен контролировать дорожную ситуацию и сохранять готовность вмешаться в управление. Возможность убрать руки с руля не означает разрешения отвлекаться от дороги или передавать системе всю ответственность за безопасность поездки.

Таким образом, Mercedes-Benz продолжает развивать технологии автоматизации вождения, постепенно расширяя перечень ситуаций, в которых электроника способна самостоятельно выполнять отдельные манёвры под контролем человека.