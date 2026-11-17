Британская компания Aston Martin объявила о намерении впервые выступить в ралли-марафоне «Дакар» в январе 2027 года. Для участия в соревновании производитель подготовит три внедорожных прототипа Dreadnought, за рулём которых окажутся известные гонщики, включая двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо и девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба.

Как сообщает автомобильное издание Carscoops, разработка и строительство гоночных автомобилей поручены компании Prodrive, обладающей значительным опытом участия в международных внедорожных соревнованиях.

Новый прототип получил название Dreadnought. Его дизайн связан с одноимённым концептом Aston Martin, представленным ранее в 2026 году.

На опубликованных изображениях можно рассмотреть узкие светодиодные фонари, массивные кузовные панели и элементы открытой подвески. В конструкции предполагается применение лёгких композитных материалов, включая углепластик.

Технические подробности автомобиля пока раскрыты не полностью. В частности, производитель не уточнил характеристики двигателя и окончательную конфигурацию силовой установки.

По ранее опубликованной информации Motorsport.com, гоночный Aston Martin может использовать техническую основу прототипа Dacia Sandrider, созданного специалистами Prodrive. Однако окончательное подтверждение такой унификации пока отсутствует.

Главной особенностью нового проекта стал состав пилотов. Фернандо Алонсо уже участвовал в «Дакаре» в 2020 году за команду Toyota и завершил соревнование на 13-м месте.

В 2027 году испанский гонщик вновь объединится со штурманом Марком Комой. При этом Алонсо продолжит выступления в Формуле-1, совмещая участие в двух различных дисциплинах автоспорта.

Второй экипаж Aston Martin составят Себастьен Лёб и Фабиан Люркен. Французский пилот неоднократно поднимался на подиум «Дакара», однако пока не выигрывал соревнование в абсолютном зачёте.

Третьим автомобилем будут управлять Лукас Мораес и штурман Пабло Морено. Бразильский гонщик является победителем чемпионата мира по ралли-рейдам 2025 года и ранее занимал третье место на «Дакаре».

Участие столь известных спортсменов подчёркивает серьёзность намерений Aston Martin. Вместе с тем дебют новой машины в одном из самых сложных ралли-марафонов мира будет связан с необходимостью проверки её надёжности в экстремальных условиях.

Ралли «Дакар» предъявляет высокие требования не только к мощности и скорости автомобилей, но и к работе подвески, охлаждения, трансмиссии и навигационного оборудования. Поэтому успешное прохождение дистанции будет зависеть от подготовки всей команды и технической устойчивости прототипов.