Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал первые изображения нового концептуального хот-хэтча, который будет представлен 20 ноября 2026 года. Автомобиль создаётся в рамках празднования 50-летия оригинального Golf GTI и, предположительно, получит полностью электрическую силовую установку.

Как сообщает специализированное издание Carscoops, компания распространила тизеры будущей модели в социальных сетях. На изображениях показан компактный автомобиль под покрывалом, позволяющим рассмотреть очертания передней части кузова, боковой профиль и крупное заднее антикрыло.

Volkswagen сопровождает анонс обозначениями GTI и GTI50, подчёркивая связь проекта с историей спортивных хэтчбеков марки. При этом производитель прямо указал, что речь идёт о концепт-каре, а не о готовой серийной модели.

По оценке журналистов Carscoops, основой новинки может стать электрический Volkswagen ID. Polo GTI. На это указывают пропорции кузова и характерные элементы светотехники.

При этом внешний вид будущего концепта будет заметно агрессивнее, чем у стандартного электрического хот-хэтча. Предполагаются расширенные колёсные арки, массивный передний сплиттер, дополнительные аэродинамические элементы и крупное антикрыло.

Заметные изменения просматриваются и в передней части кузова. Автомобиль может получить переработанную линию капота, дополнительные вентиляционные отверстия и изменённую конфигурацию светодиодных ходовых огней.

Технические характеристики экспериментальной модели пока неизвестны. Стандартный ID. Polo GTI оснащается передним электромотором мощностью 223 лошадиные силы.

Журналисты предполагают, что Volkswagen может использовать новый концепт для изучения перспектив более мощной версии электромобиля, потенциально способной занять положение, аналогичное исполнению Clubsport у традиционных моделей GTI.

Однако информация о разработке серийного ID. Polo GTI Clubsport официально не подтверждена. Возможность применения более мощной силовой установки также остаётся предположением.

В прошлом Volkswagen неоднократно выпускал необычные концепты GTI, включая Golf GTI W12-650 и GTI Roadster Vision Gran Turismo. Подобные проекты демонстрировали инженерные и дизайнерские возможности марки, но далеко не всегда становились основой для серийных автомобилей.

Полноценная презентация нового концепта назначена на пятницу, 20 ноября. Тогда Volkswagen должен раскрыть внешний вид автомобиля и дополнительные подробности проекта.