Американский производитель электромобилей Tesla намерен инвестировать около трёх миллиардов евро в расширение своего предприятия под Берлином. Дополнительные производственные мощности планируется использовать для выпуска беспилотного двухместного автомобиля Cybercab, предназначенного для автономных пассажирских перевозок.

Как сообщает британский журнал Autocar, о планах компании рассказал руководитель немецкого завода Tesla Андре Тириг. Согласно объявленным намерениям, производство Cybercab в Германии должно начаться в 2029 году.

Речь идёт о расширении существующего предприятия, которое уже занимает важное место в международной производственной системе Tesla. Компания рассчитывает создать в Европе дополнительные мощности для выпуска автомобилей, предназначенных для работы в качестве роботакси.

Cybercab представляет собой двухместный электрический автомобиль, концепция которого предполагает эксплуатацию без постоянного участия водителя. В отличие от традиционных легковых машин, его конструкция ориентирована прежде всего на автоматизированное выполнение поездок.

Для Tesla развитие беспилотного транспорта является одним из стратегических направлений. Компания рассчитывает использовать собственное программное обеспечение и технологии искусственного интеллекта для организации коммерческих пассажирских перевозок.

В публикации Autocar говорится, что после расширения немецкого предприятия производитель намерен выйти на выпуск до одного миллиона роботакси ежегодно. Однако этот показатель является целевым ориентиром компании, а не подтверждённым объёмом будущего производства.

Пока не сообщается, будет ли Cybercab продаваться частным покупателям на европейском рынке. Не определены и условия возможного коммерческого использования подобных автомобилей в странах Евросоюза.

Одним из ключевых вопросов остаётся нормативное регулирование. Внедрение транспорта, способного передвигаться без постоянного контроля водителя, зависит от требований национального и европейского законодательства, а также от подтверждения безопасности используемых технологий.

Кроме того, развитие производства потребует подготовки инфраструктуры, расширения производственных линий и организации поставок компонентов.

Объявленные инвестиции показывают, что Tesla рассматривает немецкое предприятие как важную площадку для реализации программы автономного транспорта. При этом фактический запуск производства и достижение заявленных объёмов будут зависеть от выполнения технологических и организационных планов компании.