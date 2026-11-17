Китайская компания Geely раскрыла характеристики нового семиместного кроссовера Monjaro с подключаемой гибридной силовой установкой. Автомобиль предназначен для британского рынка и будет предлагаться в нескольких модификациях, различающихся мощностью, ёмкостью аккумулятора и типом привода.

Как сообщает британское издание Autocar, одной из главных особенностей новинки станет возможность преодолевать значительные расстояния без запуска бензинового двигателя. Для старших комплектаций Ultra и Hyper предусмотрена аккумуляторная батарея ёмкостью 40,1 кВт·ч, обеспечивающая запас хода на электротяге до 105 миль, или приблизительно 169 километров.

Более доступные версии Pro и Max получат аккумулятор ёмкостью 30,7 кВт·ч. Заявленный электрический запас хода таких автомобилей составляет 85 миль, что соответствует примерно 137 километрам.

Различаться будет и скорость зарядки. Для базовых исполнений предусмотрена возможность зарядки мощностью до 90 кВт, тогда как версии с увеличенной батареей смогут принимать до 120 кВт.

Предполагается, что в состав гибридной установки войдёт атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. При этом окончательные технические характеристики силовой установки производитель пока не раскрыл.

Переднеприводные модификации получат суммарную мощность 248 лошадиных сил. Старшие версии будут оснащаться дополнительным электромотором на задней оси, полным приводом и силовой установкой мощностью 320 лошадиных сил.

По данным Geely, наиболее динамичный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч приблизительно за 5,9 секунды.

Новый Monjaro будет конкурировать с крупными семейными кроссоверами, включая Skoda Kodiaq, а также гибридными моделями других китайских производителей. В Великобритании начальная стоимость автомобиля, по предварительным оценкам Autocar, может составить немного более 40 тысяч фунтов стерлингов.

Точные цены и дата начала продаж пока не объявлены. Также не подтверждены планы поставок новой гибридной версии на российский рынок, где название Monjaro уже известно по другой модификации кроссовера.

Таким образом, Geely делает ставку на сочетание семиместного салона, высокой мощности и увеличенного электрического запаса хода, стремясь расширить присутствие в европейском сегменте подключаемых гибридов.