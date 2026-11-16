В Великобритании продолжается обсуждение возможного пересмотра обязательных показателей продаж автомобилей с нулевыми выбросами. Представители экологических организаций и автомобильной отрасли высказывают противоположные позиции по вопросу о том, насколько жёсткими должны оставаться требования к производителям.

Как сообщила газета The Guardian 16 ноября, действующая программа предусматривает увеличение доли новых электромобилей до 80% продаж легковых автомобилей к 2030 году. К 2035 году целевой показатель должен достигнуть 100% для новых автомобилей в соответствующей категории.

В ближайшие дни Комитет по изменению климата Великобритании намерен представить правительству рекомендации относительно последствий возможного изменения требований. При этом окончательных решений о пересмотре установленных показателей на момент публикации не объявлено.

Представители экологических организаций предупреждают, что ослабление требований может замедлить развитие рынка электромобилей и осложнить достижение климатических целей страны. По их мнению, последовательная политика стимулирует инвестиции в новые технологии и способствует снижению эксплуатационных расходов автомобилистов.

Автопроизводители приводят другие аргументы. Отраслевые компании отмечают, что спрос на электромобили развивается неравномерно, а для выполнения обязательных показателей приходится применять ценовые скидки и дополнительные меры стимулирования продаж.

Глава британского Общества производителей и продавцов автомобилей Майк Хоуз заявил о необходимости сочетать нормативные требования с поддержкой покупателей, развитием доступной зарядной инфраструктуры и сохранением конкурентоспособности автомобильного производства.

Сторонники сохранения действующих целей указывают, что продажи электрических машин продолжают расти. В октябре 2026 года реализация полностью электрических автомобилей в Великобритании увеличилась примерно на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Вопрос имеет значение и для автомобильного экспорта. Значительная часть автомобилей британского производства поставляется за рубеж, а европейский рынок постепенно увеличивает долю электрических моделей. Изменение национальных требований может повлиять на долгосрочное планирование производственных программ.

Представитель британского правительства подтвердил намерение постепенно отказаться от продаж новых автомобилей, работающих исключительно на бензине и дизельном топливе, к 2030 году. Цель достижения полностью безэмиссионных продаж новых автомобилей и фургонов к 2035 году также сохраняется.

Таким образом, речь идёт о продолжающейся дискуссии относительно конкретных механизмов перехода к электротранспорту. Окончательные решения будут приниматься после рассмотрения рекомендаций и результатов консультаций.