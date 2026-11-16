Канада может расширить сотрудничество с китайскими, европейскими и японскими автомобильными компаниями, если переговоры с США не позволят сохранить действующие производственные связи в Северной Америке. Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Камбоджу.

По словам главы правительства, основным приоритетом Оттавы остаётся сохранение интегрированного автомобильного рынка с Соединёнными Штатами. Однако торговые ограничения и изменения американской промышленной политики создают дополнительные риски для канадских предприятий.

Карни подчеркнул, что при необходимости страна будет рассматривать альтернативные направления развития автомобильного производства. Потенциальное сотрудничество с зарубежными производителями должно предполагать создание полноценных предприятий на территории Канады, а не только сборку автомобилей из импортных комплектующих.

Одним из возможных партнёров называется Китай. В январе 2026 года две страны достигли соглашения, в соответствии с которым Канада снизила пошлину на китайские электромобили со 100% до 6,1%. На первоначальном этапе льготный режим распространяется максимум на 49 тысяч автомобилей ежегодно.

В обмен Китай согласился снизить тарифы на некоторые сельскохозяйственные товары из Канады. Предполагалось, что достигнутое соглашение будет способствовать привлечению инвестиций и расширению торгового сотрудничества.

Вместе с тем отношение к китайскому автопрому внутри Канады остаётся неоднозначным. Премьер провинции Онтарио Даг Форд ранее предупреждал, что расширение импорта электромобилей из Китая может создать риски для местных рабочих мест и отношений с американским рынком.

Канадская автомобильная промышленность тесно связана с предприятиями Ford, General Motors и Stellantis. Производство автомобилей и компонентов распределено между США, Канадой и Мексикой, а отдельные детали могут неоднократно пересекать границы в процессе сборки.

Карни заявил, что возможные китайские инвестиции должны сопровождаться соблюдением трудовых стандартов, созданием рабочих мест и развитием местных цепочек поставок, включая использование канадских критически важных минералов.

Окончательных договорённостей о строительстве новых китайских автомобильных заводов в рамках этих заявлений не объявлено. Дальнейшее направление промышленной политики Канады будет зависеть от результатов переговоров и конкретных инвестиционных предложений.