Японская тюнинг-компания C.L.Link подготовила необычный комплект доработок для Suzuki Jimny, вдохновлённый американским спортивным внедорожником GMC Typhoon начала 1990-х годов. Проект построен на базе пятидверного Jimny Nomad и предназначен прежде всего для изменения внешности автомобиля.

Разработка выполнена специалистами фирмы из Хиросимы совместно с японским дизайнером уличной одежды Рё Исикавой. Авторы проекта решили объединить узнаваемый силуэт компактного японского внедорожника с элементами оформления американских автомобилей прошлого века.

Передняя часть Jimny получила квадратные галогенные фары и изменённое оформление решётки радиатора. На ней размещена эмблема UMC, визуально напоминающая обозначение американского бренда GMC. Также установлены расширители колёсных арок и 16-дюймовые хромированные колёсные диски.

Автомобиль оснастили заниженной подвеской. В салоне появились сиденья Recaro, соответствующие общему ретростилю проекта. При этом разработчики не заявляют о существенной модернизации двигателя или повышении его мощности.

Именно силовая установка отличает японский проект от оригинального GMC Typhoon. Американский внедорожник оснащался 4,3-литровым турбированным двигателем V6 мощностью около 280 лошадиных сил. Он считался одним из наиболее динамичных внедорожников своего времени.

Suzuki Jimny в исполнении C.L.Link представляет собой стилистическую интерпретацию Typhoon, а не полноценную техническую копию. Поэтому сравнивать автомобили по динамическим характеристикам было бы некорректно.

Компания C.L.Link уже известна разработкой комплектов доработок для Jimny. В последние годы японские тюнеры активно используют эту модель как основу для проектов, стилизованных под известные внедорожники и спортивные автомобили.

Публичная премьера нового комплекта запланирована на автомобильном салоне Tokyo Auto Salon в январе 2027 года. Стоимость переоборудования пока не объявлена. Также неизвестно, будет ли комплект официально доступен за пределами Японии.