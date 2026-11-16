Французская марка Alpine готовит масштабное обновление электрического хетчбэка A290. По информации британского издания Autocar, в 2027 году модель может получить увеличенный запас хода, более мощную силовую установку и новую полноприводную модификацию GTX.

Предполагается, что наиболее производительная версия будет развивать около 296 лошадиных сил. Если эти сведения подтвердятся, она заметно расширит возможности компактного электромобиля и позволит Alpine предложить покупателям альтернативу более мощным спортивным электрическим хетчбэкам.

Одним из ключевых направлений обновления станет увеличение дальности поездки. Autocar сообщает об ожидаемом запасе хода почти 280 миль, что соответствует приблизительно 450 километрам. Пока эти цифры не следует считать окончательными сертифицированными характеристиками: производитель ещё не представил обновлённый автомобиль официально.

Новая полноприводная модификация представляет особый интерес. Для небольшого спортивного электромобиля привод на обе оси может обеспечить иной характер распределения тяги и улучшить реализацию мощности. Однако схема размещения электромоторов и особенности работы трансмиссии в доступной части публикации не раскрываются.

Alpine A290 уже демонстрирует рост продаж на европейском рынке. За первое полугодие 2026 года компания реализовала 5890 экземпляров модели, что на 60% больше результата аналогичного периода предыдущего года. Основными рынками для электрического хетчбэка остаются Франция и Великобритания.

A290 является важной частью стратегии Alpine по развитию электрической линейки. Предстоящее обновление должно поддержать интерес к автомобилю в условиях конкуренции между производителями спортивных компактных моделей.

Точные сроки презентации, стоимость версии GTX и окончательные технические параметры пока не объявлены. Информация о предполагаемом обновлении основана на данных Autocar, а не на опубликованной производителем полной спецификации.