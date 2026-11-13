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Минпромторг предложил изменить условия льготного утильсбора

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Минпромторг подготовил проект постановления об изменении правил расчёта и уплаты утилизационного сбора. Одно из предложений касается граждан, которые ввозят автомобиль для личного пользования. Как сообщает РБК Приморье, для сохранения льготной ставки ввезённую машину предлагается зарегистрировать в течение месяца. Для покупателей автомобилей за рубежом срок постановки на учёт может стать одним из условий, от которых зависит итоговая сумма сбора.

Проект сводит в единый порядок правила исчисления, уплаты и взыскания сбора для колёсных транспортных средств, шасси, самоходных машин и прицепов. Документ также предусматривает единый подход к возврату и зачёту переплаченных или излишне взысканных сумм. Для разных категорий транспорта предложены свои коэффициенты.

Собеседники РБК на автомобильном рынке Приморья оценили, как изменения могут повлиять на расходы покупателей импортных машин. По их оценке, в отдельных случаях разница при утрате льготы может достигать нескольких миллионов рублей. Опубликованные условия пока содержатся в проекте постановления. Порядок расчёта будет зависеть от окончательной редакции документа.

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