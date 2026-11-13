Журналистам представили Mercedes-AMG GT 63 S E Performance с разгоном за 2,7 с

Autonews опубликовал первое знакомство с гибридным купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. По данным производителя, автомобиль набирает 100 км/ч с места за 2,7 секунды. По этому показателю купе опережает Mercedes-AMG One. Тяга передаётся на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Электромотор питается от батареи ёмкостью 4,8 кВт·ч. Заявленный запас хода только на электротяге составляет 13 км. Основная задача электромотора в этой модели — повысить отдачу силовой установки при разгоне. Автомобиль, с которым познакомилась редакция, оснащён 21-дюймовыми колёсами и опциональным пакетом AMG Aerodynamics. В него входит неподвижное заднее антикрыло, которое, по данным Mercedes, добавляет около 14 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и обивкой из кожи наппа. На руле есть отдельные поворотные переключатели режимов движения и настроек подвески. При знакомстве с машиной редакция отметила жёсткую посадку в креслах и чувствительность сенсорных панелей на руле к случайным касаниям.