В США начали проверку боковых подушек 1,2 млн Ford Explorer

Национальное управление безопасности дорожного движения США начало предварительную проверку боковых подушек безопасности на Ford Explorer. Она охватывает 1 236 155 автомобилей 2021–2026 модельных годов, включая машины, которые используют полицейские подразделения. Поводом стали сообщения об ожогах у водителей и передних пассажиров после срабатывания подушек при авариях.

Среди материалов, которые изучает регулятор, есть анкеты владельцев и сообщения о травмах, поступившие через систему раннего предупреждения. По данным, приведённым Carscoops, в документах фигурируют десять сообщений о травмах. В отдельных случаях пострадавшим потребовалась медицинская помощь из-за ожогов второй или третьей степени. Сведений о погибших в связи с предполагаемой неисправностью у ведомства нет.

Один из владельцев Explorer 2022 модельного года сообщил, что после аварии получил химический ожог там, где на кожу попало вещество из сработавшей боковой подушки. В ходе предварительной проверки ведомство установит, насколько распространена проблема и связаны ли травмы с дефектом. Решение об отзывной кампании пока не принято.