Chery вывела на рынок Китая обновлённый шестиместный Fulwin T11

Chery начала продажи обновлённого кроссовера Fulwin T11 в Китае. Шестиместная модель 2027 года доступна в четырёх комплектациях по цене от 189 900 до 249 900 юаней. Длина автомобиля составляет 5252 мм. Кроссовер сохранил силовую установку с электромоторами и бензиновым двигателем, который используется для выработки электроэнергии.

Главное обновление — комплекс помощи водителю Falcon 700. В него входят лидар на крыше и более производительный вычислительный блок. Система помогает водителю на городском маршруте, в том числе на перекрёстках и кольцевых развязках. В трёх комплектациях Falcon 700 входит в стандартное оснащение, а для начальной версии Plus его предлагают за доплату.

Заднеприводные версии оснащаются батареей ёмкостью 33,68 кВт·ч, полноприводные — 39,92 кВт·ч. У полноприводных машин два электромотора суммарной мощностью 350 кВт. По данным Chery, они разгоняют кроссовер до 100 км/ч за 5,4 секунды. Производитель заявляет до 220 км пробега на электротяге и до 1400 км суммарного запаса хода по китайскому циклу CLTC. CarNewsChina ожидает появления родственных моделей за пределами Китая в 2027 году.