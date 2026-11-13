Dacia представила второе поколение электромобиля Spring

Dacia представила городской электромобиль Spring второго поколения. Модель перешла на платформу Renault Group RG-EV, которую также используют новые Renault Twingo и Nissan Pixo. Все три автомобиля разрабатывали параллельно, а выпускать их будут в Словении. По данным Dacia, с 2021 года продано более 210 тыс. экземпляров Spring первого поколения в более чем 40 странах.

Новый Spring заметно вырос. Его длина составляет 3855 мм, ширина кузова — 1722 мм, колёсная база — 2492 мм. По итогам первого знакомства британское издание Autocar отметило, что передняя панель близка по компоновке к панели Twingo. В самой доступной комплектации центрального дисплея нет. Селектор на рулевой колонке позволяет выбрать обычный режим движения или режим B с более интенсивной рекуперацией при отпускании педали акселератора.

Британские цены на Spring пока не объявлены. Как сообщает Autocar, они будут зависеть в том числе от размера государственной субсидии на покупку электромобиля. Судя по европейским ценам, издание оценивает разницу между Spring и соплатформенным Twingo примерно в 1700 фунтов в пользу Dacia.