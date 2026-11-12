Пропан-бутан на российских АЗС подорожал в 1,6 раза с начала года

Средняя розничная цена сжиженных углеводородных газов на российских заправках достигла 45,2 рубля за литр. С начала 2026 года автомобильный пропан-бутан подорожал в 1,6 раза. Такие данные консалтинговой компании «ОМТ-консалт» привели «Ведомости» 12 ноября. За октябрь стоимость топлива выросла на 4%.

Среди факторов роста издание называет увеличение спроса на внутреннем рынке и повышение экспортных котировок. Показатель 45,2 рубля относится к средней цене по стране. Сумма за заправку зависит от цены на конкретной АЗС и объёма покупки. При среднероссийской цене 40 литров обойдутся в 1808 рублей.

Из опубликованного соотношения следует, что в начале года средняя цена составляла около 28 рублей за литр. Покупка того же объёма тогда стоила бы примерно 1130 рублей. Разница составляет около 680 рублей на 40 литров. Это приблизительный расчёт по данным «ОМТ-консалт», поскольку рост с начала года приведён с округлением. В статистике речь идёт о пропан-бутановой смеси, которую на заправках продают на литры.