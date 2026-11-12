Три модели Kia получили немецкую премию «Золотой руль»

Kia получила три награды немецкой автомобильной премии «Золотой руль». На церемонии 10 ноября в Берлине отметили электрокроссоверы EV2 и EV5, а также универсал K4 Sportswagon. По данным «Курсива», Kia стала первой неевропейской маркой, которой удалось получить три награды премии за один год.

Kia EV2 победил в категории автомобилей стоимостью до 30 тыс. евро. Длина этого электрокроссовера составляет 4,06 метра. В зависимости от исполнения багажник вмещает до 403 литров, а максимальный заявленный запас хода достигает 453 км. Универсал K4 Sportswagon выиграл в компактном классе, опередив Volkswagen ID.3 Neo и Cupra Born. У почти 4,7-метровой модели багажник объёмом 604 литра и бензиновые турбомоторы мощностью от 115 до 180 л. с.

Третью награду Kia получил EV5, победивший в классе компактных кроссоверов. Среди его соперников были Audi Q3 и Cupra Formentor VZ5. Длина EV5 составляет около 4,6 метра. Для него предусмотрены версии с передним и полным приводом, а заявленный запас хода превышает 550 км. Два электромобиля Kia получили награды в разных категориях: EV2 — в ценовой, EV5 — в классе кроссоверов.