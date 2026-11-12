Nissan предложила владельцам Toyota RAV4 скидку на гибридный Rogue

Nissan запустила в США программу обмена для владельцев Toyota RAV4. При сдаче кроссовера 2021 года выпуска или новее в зачёт покупки Nissan Rogue Hybrid можно получить дополнительную скидку в 1500 долларов. Как сообщает iXBT.com со ссылкой на Carscoops, предложение действует до 4 января 2027 года. Стартовая цена Rogue Hybrid в США составляет 37 065 долларов с учётом доставки.

Rogue Hybrid стал первой моделью Nissan на американском рынке с системой e-Power. В её состав входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который работает как генератор и заряжает тяговую батарею ёмкостью 1,67 кВт·ч. Колёса приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 225 л. с. У гибридного RAV4 другая компоновка с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Цены на Toyota RAV4 Hybrid начинаются от 33 495 долларов.

За январь — сентябрь 2026 года в США продали 201 991 Nissan Rogue, на 26,2% больше, чем годом ранее. Продажи Toyota RAV4 за тот же период составили 253 664 машины. По данным издания, скидку за обмен можно суммировать с другими предложениями Nissan.