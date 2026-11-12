Horse Powertrain представила 670-сильный двигатель V8 для Lotus

Совместное предприятие Geely и Renault Horse Powertrain представило четырёхлитровый бензиновый двигатель W40. Это первый подготовленный к серийному производству V8 компании. Как сообщает iXBT.com со ссылкой на CarNewsChina, первой моделью с новой силовой установкой должен стать спорткар Lotus Type 135.

Двигатель развивает до 500 кВт, или около 670 л. с. по данным источника, и 800 Н·м крутящего момента. Два турбокомпрессора размещены между рядами цилиндров. Такая компоновка позволила сократить длину впускного тракта. Масса самого двигателя составляет 200 кг. Для сравнения, четырёхлитровый Mercedes-AMG M177 весит 209 кг, приводит данные издание.

В пару к V8 разработали восьмиступенчатую коробку Horse 8LDCT с двумя мокрыми сцеплениями. Она рассчитана на входящий крутящий момент до 1050 Н·м и получила насос переменной производительности. Заявленное время переключения передачи — менее 20 миллисекунд. Lotus планирует использовать W40 в гибридной силовой установке. Опубликованные 500 кВт относятся к бензиновому двигателю. Итоговую мощность всей установки Type 135 в публикации не указали.