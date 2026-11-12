Jetour начнёт принимать предзаказы на электрокроссовер TX 16 ноября

Jetour объявила дату начала предзаказов на TX — первый полностью электрический автомобиль марки. Заказы начнут принимать 16 ноября на конференции Jetour Global Travel+. Как сообщил «Курсив» со ссылкой на CarNewsChina, модель предложат с приводом на два или четыре колеса. Цены и сроки первых поставок пока не раскрыты.

Версия с одним электромотором развивает 200 кВт, полноприводная — 275 кВт. По предварительным данным, более мощная модификация разгоняется до 100 км/ч примерно за пять секунд. Для обеих версий заявлена батарея ёмкостью 67,2 кВт·ч, а максимальный запас хода для модели составляет 550 км по китайскому циклу CLTC. От тяговой батареи можно питать внешние приборы мощностью до 6,6 кВт.

Длина кроссовера составляет около 4,6 метра, колёсная база — 2735 мм. Производитель указывает дорожный просвет 200 мм и глубину преодолеваемого брода до 500 мм. В салоне установлен центральный экран диагональю 15,6 дюйма. В перечень электронных помощников вошли автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон и автоматическая парковка.